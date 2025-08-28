Dierre Basketball, il volto nuovo Douglas Marini: “Reggio Calabria è una piazza calda, non vedo l’ora di cominciare”

StrettoWeb

Un nuovo volto si presenta alla famiglia della Dierre Basketball Reggio Calabria. È Douglas Marini, duttile ala di 26 anni, che dopo l’esperienza a Capo d’Orlando (dove ha vinto il campionato di Serie B due anni fa) ha scelto di indossare la casacca della società reggina. A tutti, però, è semplicemente “Dag”. “Esatto. Mi chiamano tutti Dag, anche i miei compagni mi chiamano già così”, racconta con un sorriso il nuovo innesto nelle sue prime parole ai media.

L’entusiasmo per l’approdo nella città dello Stretto è palpabile. “Sicuramente una piazza importante per la pallacanestro, molto molto affiatata e non vedo l’ora di cominciare il campionato”, afferma Marini, pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Ma che tipo di giocatore possono aspettarsi i tifosi? “Beh, sicuramente posso dare centimetri sia in attacco che in difesa – spiega Marini – e spero di poter creare un gioco pulito insieme ai miei compagni, passando più possibile la palla. Comunque, mi considero un giocatore che può dare tanto sia a rimbalzo che sotto canestro in fatto di punti”.

Le impressioni sul coach e sulla squadra

Sulle impressioni riguardo al nuovo coach Francesco Inguaggiato, Marini si mostra positivo e fiducioso: “Non sono un esperto, però sembra che sappia cosa vuole. Sicuramente riuscirà a creare un gruppo squadra capace di vincere, molto molto voglioso di realizzare i nostri obiettivi”. Una squadra che, a suo dire, si sta già fondando alla perfezione, come dimostrano le foto dei ragazzi al mare durante la preparazione. “Una cosa che mi colpisce è che nonostante molti arrivino per la prima volta in questa piazza quest’anno, siamo riusciti a unirci bene con i ragazzi già riconfermati dall’anno scorso. Questa non è una cosa da tutti i giorni – sottolinea – perché il gruppo squadra si crea principalmente anche fuori dal campo. È un gruppo di ragazzi veramente fantastico e adesso speriamo che questo si proietti pure in campo”.

Con questo entusiasmo e la voglia di mettersi al servizio del gruppo, Douglas “Dag” Marini è pronto a iniziare la sua stagione a Reggio Calabria, con l’obiettivo di alzare il livello della squadra e regalare emozioni alla calda piazza reggina.