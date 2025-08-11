Diamante, il sindaco rassicura: “casi di botulino circoscritti, nessun pericolo per residenti e turisti”

StrettoWeb

“Il fenomeno è circoscritto per cui ad oggi, ragionevolmente, non sussiste alcun pericolo”. È quanto affermato oggi dal sindaco del Comune di Diamante, Achille Ordine, dopo il focolaio di intossicazioni da botulino che ha interessato la località turistica del Tirreno cosentino. Il primo cittadino sente di poter tranquillizzare residenti e visitatori di Diamante: “Con la necessaria prudenza – prosegue Ordine – che la vicenda impone, facciamo affidamento sulle comunicazioni e le indicazioni ricevute dall’Azienda ospedaliera di Cosenza secondo cui i tempi di incubazione e di insorgenza dei sintomi sono trascorsi e non ci si aspetta altri casi”. “Sento di dover diffondere un messaggio di rassicurazione, rivolto tanto alla cittadinanza quanto ai turisti: in questo momento non c’è alcun pericolo, per cui invito a venire a Diamante in piena sicurezza“, conclude il sindaco.