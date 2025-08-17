“Di libri e di scrittrici”: alla LNI di Locri, un viaggio tra narrazioni e visioni al femminile

StrettoWeb

Prosegue con successo la rassegna letteraria “Parole di sera – Narrazioni in riva al mare”, promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Locri, presieduta da Arturo Guida, con il patrocinio della Città di Locri. Lunedì 18 agosto, alle 21:30, la sede del prestigioso sodalizio locrese (sul Lungomare Sud) si trasformerà in un salotto letterario per l’evento “Di libri e di scrittrici”. Un incontro pensato per valorizzare e dare voce al ruolo centrale delle donne nel mondo dell’editoria e della scrittura.

Protagoniste della serata saranno le scrittrici Giovanna Fonti, Alessandra Laganà e Margherita Catanzariti, che dialogheranno con le editrici Antonella Cuzzocrea (Città del Sole Edizioni) e Chiara Laruffa (Edizioni Laruffa). Il dibattito, moderato da Mara Rechichi, offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire diverse sfaccettature del “fare cultura” al femminile, esplorando le storie e le scelte che stanno dietro alla creazione di un libro.

La scrittura femminile, dalla narrativa alla saggistica, non è solo uno specchio di sensibilità individuali, ma uno spazio dove nascono e si esprimono nuove prospettive su temi universali. Le donne sono non solo autrici, ma anche custodi di visioni editoriali che arricchiscono il panorama letterario nazionale.

Un’occasione unica per il pubblico per riflettere sull’importanza della voce femminile nella costruzione della cultura contemporanea, esplorando come la scrittura e l’editoria al femminile diano forma a nuove visioni e prospettive. L’ingresso è libero e gratuito. Per restare aggiornati, gli interessati possono seguire i canali social della Lega Navale Italiana – Sezione di Locri.