Demanio marittimo e fisco: la Guardia di Finanza di Roccella recupera 400 mila euro di tributi non versati

Inadempienze in materia di Imu e Tari, per annualità non dichiarate e non versate pari a circa 400mila euro, relative ai tributi nel settore delle concessioni demaniali marittime, sono state scoperte dai finanzieri della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Roccella Jonica nell’ambito di controlli disposti dal Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia. Al termine di sopralluoghi, servizi di osservazione effettuati anche dal mare e controlli documentali, i finanzieri hanno portato ad imposizione beni strumentali – insistenti anche su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione – non dichiarati o dichiarati in modo incongruo, secondo il principio di effettiva capacità contributiva.

L’attività si è svolta nei confronti di quattro distinti soggetti economici e ha consentito di portare al recupero di tassazione un importo complessivo che supera i 400.000 euro, tra tributi dovuti, sanzioni e interessi.