Delmastro a Catanzaro: “al via il piano carceri con un finanziamento di 750 milioni”

“Nella prossima primavera si inizieranno a vedere i primi padiglioni del piano carceri, finanziato con 750 milioni, attraverso i quali recupereremo i diecimila posti detentivi che mancano da 50 anni in Italia. Mai più svuotacarceri”. E’ quanto ha detto il sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, parlando a margine di una visita nel carcere di Catanzaro, dove ha incontrato polizia penitenziaria e sindacati. Alla visita ed agli incontri ha partecipato il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. “Non c’è spazio per uno svuotacarceri per la sicurezza del Paese e per quanto dobbiamo alle vittime dei reati. Faremo un piano carceri, già finanziato con 750 milioni, con la nomina di un commissario all’edilizia penitenziaria per attuare velocemente queste misure e per avere carceri più umane“, rimarca Delmastro.

In relazione alle carenze di personale di polizia penitenziaria, presenti anche nel carcere di Catanzaro, Delmastro ha illustrato i dati riguardanti le nuove assunzioni. “Tutte le sigle sindacali – ha detto il sottosegretario – hanno convenuto sui titanici sforzi che ha profuso in questo campo il Governo, con oltre 10.700 assunzioni già finanziate. Se avessero fatto come me tutti i sottosegretari alla Giustizia che mi hanno preceduto oggi parleremmo di sovraffollamento di polizia penitenziaria e non di detenuti. Adesso si sta svolgendo il 185° corso allievi con 2.568 posti. Ho già firmato un bando per 649 allievi agenti. Lo Stato non arretra più in termini di sicurezza“.