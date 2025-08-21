Dazi, accordo Usa-Ue: 15% su auto e farmaci

StrettoWeb

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione congiunta relativa all’accordo commerciale sui dazi, che dà seguito all’accordo politico raggiunto il 27 luglio in Scozia. “Gli Stati Uniti e l’Unione europea sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo su un quadro per un’intesa sul commercio reciproco, equo ed equilibrato”, si legge nella dichiarazione. “Questo accordo quadro rappresenta una dimostrazione concreta del nostro impegno a favore di un commercio e di investimenti equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. Esso porrà la nostra relazione commerciale e di investimento – una delle più grandi al mondo – su basi solide e darà nuovo slancio alla reindustrializzazione delle nostre economie”.

“Riflette il riconoscimento, da parte dell’Unione europea, delle preoccupazioni degli Stati Uniti e la nostra determinazione congiunta a risolvere gli squilibri commerciali e a liberare tutto il potenziale del nostro potere economico combinato. Stati Uniti e Unione europea intendono che questo accordo quadro sia un primo passo in un processo che potrà essere ulteriormente ampliato nel tempo per includere aree aggiuntive e continuare a migliorare l’accesso ai mercati e ad accrescere la loro relazione commerciale e di investimento”, si afferma nella dichiarazione.

Ue: “in dichiarazione congiunta tetto 15%, anche auto e farmaci”

La dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi “illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell’Ue, con un’aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell’Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname”. Lo si legge in una nota dove viene precisato che “i settori già soggetti a dazi della nazione più favorita (Npf) pari o superiori al 15% non saranno soggetti a dazi aggiuntivi”.