Dall’A1 a Genova, l’auto targata Reggio Calabria sovraccarica diventa virale: sul tetto anche un lavandino

Un’immagine che sembra uscita da una commedia cinematografica, ma che in realtà è accaduta davvero sull’autostrada A1. Una Ford targata Reggio Calabria è stata immortalata da numerosi automobilisti mentre viaggiava in direzione degli imbarchi di Genova, trasformata in un vero e proprio “furgone improvvisato”. Sul tettuccio dell’auto, assicurati con una semplice rete, comparivano scatoloni, sacchi, biciclette e persino un lavandino. Un carico talmente insolito che ha spinto decine di testimoni a riprendere la scena con il cellulare, condividendola sui social.

Il video virale e i commenti increduli

In poche ore il filmato del veicolo ha raccolto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti, oscillando tra ironia e stupore. Le immagini mostrano non solo l’enorme carico esterno, ma anche gli interni dell’auto completamente stipati fino a non lasciare alcuno spazio libero. Molti utenti hanno scherzato sull’episodio definendolo “un trasloco su quattro ruote”, mentre altri hanno evidenziato i rischi di una simile condotta di guida in autostrada.

Sicurezza stradale a rischio e veicolo senza assicurazione

Dietro alla curiosità e all’ironia, non sono mancate le polemiche. In tanti hanno sottolineato i pericoli di un carico del genere, che avrebbe potuto disperdersi lungo la carreggiata mettendo in pericolo altri automobilisti. Inoltre, l’eccessivo peso gravava visibilmente sulla vettura, tanto da farla sembrare pronta a toccare terra. A rendere l’episodio ancora più grave, la scoperta che il veicolo non risultava in regola con gli obblighi assicurativi RCA. Una condizione che esponeva il conducente a sanzioni pesanti e aggravava ulteriormente i rischi legati al viaggio.