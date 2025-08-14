Cutro: si dimettono vari consiglieri comunali, comune verso lo scioglimento

StrettoWeb

Raffica di dimissioni di consiglieri comunali al comune di Cutro. E’ quanto è accaduto nel comune in provincia di Crotone dove le dimissioni hanno fatto scendere il numero dei componenti dell’assemblea a 7 su 16. Numero al di sotto della soglia minima prevista per il regolare funzionamento. La situazione non consente surroghe, poiché alle elezioni del 2022 si presentò una sola lista, Gente per Cutro, con candidato sindaco Antonio Ceraso, e tutti i candidati furono eletti.

Ora la Prefettura di Crotone dovrà procedere con il commissariamento dell’ente e la convocazione di elezioni anticipate.