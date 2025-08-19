Custodia cautelare per Pasquale Pititto annullata dalla Cassazione: il caso torna al Tribunale del Riesame

StrettoWeb

Il provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere per Pasquale Pititto nell’ambito dell’operazione Maestrale-Carthago è illegittimo. Così ha deciso la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro che, rigettando l’appello proposto dal signor Pititto – difeso dagli avvocati Luca Cianferoni e Giovanni Vecchio, con la collaborazione degli avvocati Mara Campagnolo e Antonio Papalia – aveva confermato la massima misura cautelare.

Si tratta del secondo annullamento con rinvio dopo che il Tribunale della Libertà di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi a seguito di una prima pronuncia della Suprema Corte, aveva ribadito la compatibilità del signor Pititto con la custodia intramuraria. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso che censuravano la decisione del Riesame catanzarese e lo stesso Tribunale dovrà ora pronunciarsi per la terza volta.