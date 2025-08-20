Curduma, perdita idrica riparata. Un lettore: “grazie StrettoWeb, a qualche ora dall’articolo problema risolto”

StrettoWeb

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla redazione di StrettoWeb per aver dato spazio alla mia segnalazione relativa alla situazione di precarietà che da tempo interessava il territorio della frazione di Curduma. A sole 24 ore dalla pubblicazione dell’articolo, si è registrato un importante intervento: la fiumara è stata resa percorribile e la perdita idrica, che persisteva da circa una settimana, è stata riparata“. Così un cittadino di Reggio Calabria, Giovanni Di Bella, ringrazia la redazione di StrettoWeb. A qualche ora dall’articolo sulla perdita idrica a Curduma, frazione a sud della città, da lui stesso segnalata, il problema è stato risolto.

“Un sentito ringraziamento va anche alla Sorical, che ha prontamente accolto la segnalazione inviando una squadra sul posto, e alla ditta incaricata che ha ripristinato la viabilità nella zona della fiumara del Valanidi. Questo è l’esempio concreto che con un minimo di buona volontà e collaborazione, i problemi possono essere affrontati e risolti. Reggio merita attenzione, rispetto e interventi efficaci. La collaborazione tra cittadini e istituzioni non è solo auspicabile, ma rappresenta un vero valore aggiunto per il bene della comunità” aggiunge il lettore.