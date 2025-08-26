Crotone, il Viceprefetto Aggiunto di Reggio Calabria Sebastiano Tramontana assume servizio in Prefettura

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, presso la Prefettura di Crotone, ha preso servizio il Viceprefetto Aggiunto Sebastiano Tramontana, originario della provincia di Reggio Calabria. Il dott. Tramontana è laureato in giurisprudenza e, dopo aver praticato la libera professione di Avvocato, per un triennio, presso il foro di Palmi (RC), ha assunto diversi incarichi presso gli enti locali, tra cui quello di Vicecomandante della Polizia municipale di Vibo Valentia, nonché numerosi altri incarichi da responsabile di svariati servizi presso lo stesso Comune di Vibo Valentia prima, e al servizio dei comuni di Galatro e Palmi successivamente, maturando una variegata e ricca esperienza.

Ha intrapreso la carriera prefettizia nell’anno 2023, frequentando la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, periodo durante il quale ha svolto il tirocinio operativo presso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Ha completato il periodo di formazione con un tirocinio semestrale presso la Prefettura di Vibo Valentia. Giunge alla Prefettura di Crotone forte un bagaglio professionale vasto e diversificato, assumendo, con entusiasmo, l’incarico di Dirigente dell’Area IV “Protezione civile, Difesa civile e Coordinamento del soccorso pubblico”, assegnatogli dal Prefetto di Crotone, dott.ssa Franca Ferraro.