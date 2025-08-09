Crotone, 6 reti alla Rossanese nel test dello Scida: Gomez scatenato

StrettoWeb

Allenamento congiunto per il Crotone, che prepara l’esordio casalingo in Coppa Italia contro il Catania in programma domenica 17 agosto alle ore 21. Questo pomeriggio i ragazzi di mister Longo hanno affrontato allo Scida la Rossanese, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Per la cronaca, il test è terminato 6-0: sugli scudi capitan Gomez, autore di una tripletta, a segno anche Maggio, Leo e Napolitano. Al termine della sgambata, mister Longo ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo.

Il tabellino

MARCATORI: 14’pt, 16’st e 33’st Gomez, 7’st Maggio, 22’st Leo, 41’st Napolitano

CROTONE: Merelli (25’st D’Alterio); Leo, Cargnelutti (1’st Cocetta), Di Pasquale, Guerra (1’st Groppelli); Gallo (17’st Stronati), Vinicius (1’st Sandri); Zunno (25’st Cantisani), Murano (1’st Bruno), Maggio (17’st Napolitano), Gomez (37’st Vrenna). All. Longo.

ROSSANESE: De Luca (1’st Pierro); Panza (1’st Ramiro), Baeza (30’st Falco), Novello; Riconosciuto (1’st Marchetti), Tosto (38’pt Misuri), Cosenza, Chianese (30’pt Barbieri), Bauleo (30’pt Etus); Bongiorno (30’st Ventre), Fioretti (14’ De Paola). All. Aloisi.