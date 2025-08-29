Cremlino: “Putin non esclude incontro con Zelensky”

Il presidente russo Vladimir Putin non esclude la possibilità di un incontro con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, ma il colloquio deve essere ben preparato. A renderlo noto è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a quanto riporta la Tass. Intanto, il programma di lavoro di Putin in Cina inizierà il 31 agosto, ha annunciato il portavoce del presidente russo.
Prima di tutto, alla vigilia della visita, sabato sera dovrebbe essere pubblicata un’intervista di Putin ai media cinesi; poi, nell’ambito del viaggio, il presidente visiterà Tianjin, dove dal 31 agosto al 1 settembre si terranno i vertici dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco e Sco Plus).