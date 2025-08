Stefania Craxi: “Occhiuto ha scelto di governare e non di sopravvivere”

StrettoWeb

Anche Stefania Craxi ha deciso di difendere la coraggiosa scelta di Roberto Occhiuto di dimettersi. Com’è noto, la decisione ha fatto molto discutere, con le Opposizioni stizzite e il supporto di Forza Italia. Un supporto arrivato anche, appunto, da Stefania Craxi, che così è intervenuta sui social.

Il post di Stefania Craxi

“Roberto Occhiuto ha scelto di governare e non di sopravvivere. Ha inteso rimettersi alla volontà dei cittadini, senza indugiare in pastoie e compromessi, per guardare al futuro della Calabria e dei calabresi. Le sue dimissioni e la sua contestuale candidatura sono una scelta di verità, un messaggio di libertà e trasparenza, proprio di chi crede nel primato della politica e ha una visione alta della politica e delle istituzioni! Forza Roberto, Forza Italia e la Calabria saranno con te!”.