Cosenza, scoperto studio dentistico abusivo

Una persona che esercitava abusivamente l’attività di dentista è stata scoperta dalla guardia di finanza a Spezzano della Sila. L’appartamento all’interno del quale veniva esercitata l’attività è stato sequestrato. I finanzieri della tenenza di San Giovanni in Fiore sono entrati nello studio dentistico dove hanno trovato strumentazioni mediche perfettamente operative, tra cui apparecchiature, protesi dentarie ed altro materiale sanitario.

Nella circostanza il dentista abusivo non è stata in grado di esibire alcun titolo abilitativo e autorizzativo a svolgere le prestazioni sanitarie.