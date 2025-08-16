Cosenza, rapporto tra stampa e società ai minimi termini: i giornalisti boicottano la conferenza di Buscè

StrettoWeb

“Una nutrita rappresentanza dei cronisti sportivi che seguono abitualmente le vicende del Cosenza Calcio ha ritenuto opportuno non partecipare alla conferenza stampa pre gara di Monopoli-Cosenza, che si è tenuta oggi sabato 16 agosto. Tale presa di posizione, condivisa, si è resa inevitabile in virtù degli ultimi sviluppi, che hanno confermato, per l’ennesima volta, la totale mancanza di rispetto che la Società ha nei confronti della classe giornalistica locale. Al tecnico Buscè, alla squadra e allo staff tecnico, vada il più sentito e sincero augurio di buon lavoro per il prosieguo delle normali attività agonistiche”.

Questo è il testo di una nota congiunta di alcuni giornalisti sportivi del Cosenza, che hanno disertato e boicottato la conferenza stampa di oggi di Buscè, quella della vigilia della prima sfida ufficiale. È l’ennesima dimostrazione del clima di tensione e di contestazione tra la stampa e la società.