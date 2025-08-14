Cosenza, ora è ufficiale: arriva Kevin Cannavò

Il Cosenza ufficializza Cannavò: il giocatore si trovava in città da qualche giorno, si era dunque in attesa soltanto dell'ufficialità

Kevin Cannavò
“Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L’attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell’ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè”.

Così in una nota il Cosenza, che ufficializza Cannavò. Il giocatore si trovava in città da qualche giorno, si era dunque in attesa soltanto dell’ufficialità.

