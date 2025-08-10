Cosenza, lite al McDrive degenera in accoltellamento: 21enne in gravi condizioni

StrettoWeb

Momenti di violenza all’alba di oggi a Corigliano-Rossano, dove un giovane di 21 anni è stato accoltellato al culmine di una lite nell’area del centro commerciale. La vittima, appartenente a un gruppo di ragazzi di Corigliano, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle prime ore del mattino due gruppi — uno di Rossano e uno di Corigliano — erano in fila con le auto al McDrive quando una discussione, nata probabilmente per una questione di precedenza, è degenerata. Dagli insulti si è passati agli spintoni, agli schiaffi e ai pugni, fino a quando uno dei giovani ha estratto un coltello e colpito il 21enne.

Gli amici della vittima lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Corigliano, da dove è stato trasferito prima al “Giannettasio” di Rossano e poi, viste le condizioni critiche, all’ospedale di Cosenza.

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dal comandante Marco Filippi, che stanno ascoltando le testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’episodio si inserisce in una serie di fatti di sangue che stanno segnando l’estate sulla costa ionica cosentina, tra risse e sparatorie.