Cosenza, il 22 agosto la XIV edizione del Festival delle Migrazioni | INFO

Ci siamo quasi. La XIV edizione del Festival delle Migrazioni 2025 avrà inizio il 22 agosto, a S. Basile (CS), con un dibattito su uno dei temi più attuali, quello del soccorso in mare e della salvaguardia della vita delle persone che attraversano il Mediterraneo. In programma, alle ore 18:00, si terrà il dibattito Soccorsi in mare: dalla parte delle Ong, un’occasione di confronto tra rappresentati delle maggiori organizzazioni che operano nel campo dei soccorsi, come Medici Senza Frontiere; SoS Mediterranée ed Emergency.
L’incontro sarà moderato dal cooperante internazionale Josephine Cacciaguerra, con interventi di Luciano Scalettari, Presidente di Resq e l’Ammiraglio Vittorio Alessandro, già Portavoce delle Capitanerie di Porto. Seguirà la firma di un protocollo, tra l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo e Resq, per la “nascita di un “equipaggio di terra” che sarà presente nei paesi arbëreshë.
Alle ore 21:00 ci sarà la cena sociale. Un mix di piatti di cucine e tradizioni diverse, preparati dai beneficiari dei progetti Sai, saranno a disposizione degli ospiti. Alle ore 22:00 sarà il momento della musica, con il concerto del gruppo ligure Pasticcio Meticcio che porterà in piazza le sonorità levantine e dell’Europa dell’Est, oltre le sperimentazioni musicali con la musica albanese e arbëreshë.
Per l’edizione del 2025, il Festival delle Migrazioni si svolgerà dal 22 al 31 agosto, con eventi in sette comuni della provincia cosentina.
- 22 Agosto S. Basile (CS)
- 23 Agosto Acquaformosa
- 24 Agosto Vaccarizzo (CS)
- 27 Agosto Bisignano (CS)
- 29 Agosto San Benedetto Ullano (CS)
- 30 Agosto Cerzeto (CS)
- 31 Agosto San Sosti (CS)
Sito del Festival: http://www.festivaldellemigrazioniacquaformosa.it
Per informazioni: Don Vincenzo Matrangolo – Tel. 0981 – 239041 – Mail: [email protected]