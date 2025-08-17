Cosenza, il 22 agosto la XIV edizione del Festival delle Migrazioni | INFO

StrettoWeb

Ci siamo quasi. La XIV edizione del Festival delle Migrazioni 2025 avrà inizio il 22 agosto, a S. Basile (CS), con un dibattito su uno dei temi più attuali, quello del soccorso in mare e della salvaguardia della vita delle persone che attraversano il Mediterraneo. In programma, alle ore 18:00, si terrà il dibattito Soccorsi in mare: dalla parte delle Ong, un’occasione di confronto tra rappresentati delle maggiori organizzazioni che operano nel campo dei soccorsi, come Medici Senza Frontiere; SoS Mediterranée ed Emergency.

L’incontro sarà moderato dal cooperante internazionale Josephine Cacciaguerra, con interventi di Luciano Scalettari, Presidente di Resq e l’Ammiraglio Vittorio Alessandro, già Portavoce delle Capitanerie di Porto. Seguirà la firma di un protocollo, tra l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo e Resq, per la “nascita di un “equipaggio di terra” che sarà presente nei paesi arbëreshë.

Alle ore 21:00 ci sarà la cena sociale. Un mix di piatti di cucine e tradizioni diverse, preparati dai beneficiari dei progetti Sai, saranno a disposizione degli ospiti. Alle ore 22:00 sarà il momento della musica, con il concerto del gruppo ligure Pasticcio Meticcio che porterà in piazza le sonorità levantine e dell’Europa dell’Est, oltre le sperimentazioni musicali con la musica albanese e arbëreshë.

Per l’edizione del 2025, il Festival delle Migrazioni si svolgerà dal 22 al 31 agosto, con eventi in sette comuni della provincia cosentina.

22 Agosto S. Basile (CS)

23 Agosto Acquaformosa

24 Agosto Vaccarizzo (CS)

27 Agosto Bisignano (CS)

29 Agosto San Benedetto Ullano (CS)

30 Agosto Cerzeto (CS)

31 Agosto San Sosti (CS)

Sito del Festival: http://www.festivaldellemigrazioniacquaformosa.it

Per informazioni: Don Vincenzo Matrangolo – Tel. 0981 – 239041 – Mail: [email protected]