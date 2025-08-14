Cosenza: i funerali di Padre Fedele, tutta la città si stringe al frate ultrà

StrettoWeb

Nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di Cosenza si stanno svolgendo i funerali di padre Fedele Bisceglia. Tanta commozione e lacrime per il frate ultrà morto ieri all’età di 87 anni: all’interno del luogo sacro ci sono ex calciatori del Cosenza calcio, ultrà, collaboratori del frate, istituzioni e tantissimi cittadini che hanno voluto rendere omaggio al religioso cosentino. “Padre Fedele – è scritto in un post sui social dall’Associazione “Il Paradiso dei Poveri”– ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede. Padre Fedele ci lascia un messaggio importante ‘si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio’”.

“Ci stringiamo nella preghiera, certi che il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto di amore verso il prossimo. Ciao Padre Fedele, guida ancora i tuoi poveri dal Paradiso. Riposa in pace”, conclude il post l’associazione.