Cosenza, finalmente si muove il mercato: due cessioni ufficiali. E in entrata…

Dopo uno stallo perenne, e il silenzio preoccupante sul mercato, il Cosenza comincia a ufficializzare. Questo pomeriggio, infatti, sono arrivati gli annunci su due movimenti in uscita: Zilli e Venturi. Il primo al Frosinone in prestito con diritto di riscatto, il secondo a titolo definitivo al Venezia. In entrata, invece, è arrivato Kevin Cannavò: ancora manca l’ufficialità, ma il giocatore è già in città da qualche giorno. Acquistato dal Venezia, che lo ha prelevato dalla Vis Pesaro, sarà girato in prestito al Cosenza.

Le due note ufficiali

Così si legge sui canali ufficiali del Cosenza.

“Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli al Frosinone. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Zilli saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 72 presenze e 5 reti in 4 stagioni con la nostra maglia. A Massimo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!”.

“Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi al Venezia. Il difensore, classe 1999, si trasferisce in Laguna a titolo definitivo dopo aver collezionato complessivamente con la maglia del Cosenza 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni. A Michael i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!”.