Cosenza, enorme incendio sull’A2: fiamme in un capannone industriale. Strada chiusa e code lunghissime

A causa di un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un capannone industriale situato in prossimità del tracciato autostradale, è temporaneamente chiuso il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ tra gli svincoli di Cosenza Nord e Cosenza Sud, in entrambe le direzioni. La chiusura si è resa necessaria per garantire l’incolumità degli automobilisti e agevolare le operazioni di emergenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta.

Traffico deviato

Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria in prossimità dello svincolo di Cosenza Nord, proseguimento lungo la SS107 ‘Silana Crotonese’ e rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Sud. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Per chi proviene da Nord, code lunghissime, di 4 km, con incolonnamenti di Tir e autovetture.

Questo caos nelle strade completa, purtroppo, un lunedì da incubo sulle strade calabresi e italiane, considerando l’incidente di oggi tra gli svincoli di Mormanno e Campotenese – che ha paralizzato sempre l’A2 – e quello gravissimo sull’A1 fra Arezzo e Valdarno, che ha portato 3 morti e 18 feriti.