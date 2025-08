Cosenza, due adolescenti in gravi condizioni dopo aver mangiato panini con broccoli

StrettoWeb

Due ragazzi di diciassette anni sono stati ricoverati in Terapia Intensiva all’ospedale di Cosenza a seguito di una presunta intossicazione alimentare. I due adolescenti hanno acquistato un panino con broccoli da un venditore ambulante a Diamante. Poco dopo aver consumato il cibo, hanno iniziato a manifestare sintomi gravi, tra cui nausea, vomito e dolori addominali. Trasportati d’urgenza al pronto soccorso, sono stati poi trasferiti in Terapia Intensiva per il monitoraggio delle loro condizioni, che sono ancora critiche. Secondo quanto riportato, i sintomi suggerirebbero un’intossicazione da botulino. Si sta ora aspettando l’arrivo di un siero antitossico da fuori regione. Le autorità sanitarie stanno vigilando attentamente sulla situazione dei ragazzi.