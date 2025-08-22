Cosenza, comincia a muoversi il mercato in entrata: arriva un’altra ufficialità

StrettoWeb

Comincia a muoversi il mercato in entrata del Cosenza, dopo settimane di stallo. Le contestazioni perenni della piazza, ma soprattutto lo sfogo di Buscé, stanno iniziando a sortire qualche effetto. E così, dopo i due annunci di ieri, ne arriva un altro, in entrata: è quello che ufficializza Paolo Dametto.

La nota ufficiale

“Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dalla Torres i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto. Il difensore, nato ad Arborea il 28 giugno del 1993, ha giocato con i sardi nelle ultime 4 stagione tra Serie D e Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha vestito le maglie anche di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno tra Serie D e Serie C. Dametto, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale della società.