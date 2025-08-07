Cosenza Basket, Daniele Russo nuovo centro rossoblu

StrettoWeb

Il futuro si riempie di rimbalzi e pick-and-roll per la Pirossigeno Cosenza Basket. Il mercato scalda ancora l’estate baskettara cosentina: Daniele Russo è il nuovo gigante rossoblù! La società bruzia si è assicurata le prestazioni di un centro di ottima levatura per la DR1, grazie alla sua concretezza sotto canestro, capace di trasformare l’area in una zona off-limits per gli avversari.

Un curriculum vincente

L’esperienza di Daniele Russo aumenta il tasso fisico e tecnico del team guidato dal coach Manu Gallo: nella stagione 2023/24 ha conquistato la promozione in Serie C con la Pollino Basket di Castrovillari, contribuendo alla vittoria con tantissimi rimbalzi difensivi e specialmente offensivi. La sua familiarità con il territorio e le dinamiche del basket calabrese, maturata anche al Cus Cosenza, completa un profilo adattissimo alle esigenze della DR1.

Russo ha evidenziato subito l’attrattiva del progetto: “Ho scelto la Pirossigeno per la passione della dirigenza e la visione a lungo termine. Qui non si cerca il risultato facile o il sensazionalismo, ma si vuole costruire una squadra che rappresenti degnamente la città”.

“Affronterò la DR1 – ha affermato il nuovo centro rossoblù – con l’obiettivo di essere un pilastro difensivo e un riferimento per i giovani. Con Fabio Lorenzi, Davide Durantini e il coach Tonino Lorenzi, ho incrociato più volte la mia carriera: sono persone serie, con cui mi sono sempre trovato bene. Insieme possiamo creare qualcosa di solido”.

In DR1 può fare la differenza

Il direttore sportivo, Fabio Lorenzi ha aggiunto: “Daniele incarna l’essenza del centro DR1: concretezza, intelligenza tattica e attitudine al sacrificio. La sua capacità di finalizzare e leggere le situazioni sotto canestro sarà fondamentale per bilanciare il nostro gioco”.

Anche il team manager, Davide Durantini, ha avuto parole di elogio per Daniele Russo: “Un profilo ideale per un sistema basato su aggressività e secondi palloni, caratteristiche decisive in DR1”.