Cosenza, ancora addii. E’ l’ennesimo: saluta anche lo speaker

StrettoWeb

In casa Cosenza continuano gli addii di personaggi storici. L’ultimo in ordine di tempo è lo speaker, Piero Tucci, che lascia il club dopo 7 anni. E’ un’altra notizia, questa, che si aggiunge alla confusione di questi mesi, culminata con lo sfogo di mister Buscé dopo il match di Coppa Italia perso a Monopoli. “Dopo 7 anni intensi ed emozionanti, il mio percorso come voce del Cosenza Calcio giunge al termine. È difficile trovare le parole giuste, perché questo non è stato solo un ruolo, ma un pezzo importante della mia vita. Ho avuto l’onore di raccontare le nostre emozioni, di vivere insieme a voi la passione di una città, di sentire il boato del San Vito-Marulla come un brivido che parte dal cuore e arriva all’anima” si legge.

“Il mio grazie più grande va a voi, tifosi rossoblù, perché senza il vostro calore e il vostro sostegno ogni parola al microfono sarebbe rimasta vuota. Voi siete stati i veri protagonisti di questa avventura. Oggi si chiude un capitolo, ma non è un addio: se un domani ci sarà il momento giusto, io sarò sempre pronto a tornare a dare voce al nostro Cosenza. Perché, nonostante tutto, resti sempre la squadra più bella del mondo”.