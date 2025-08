Corso vuoto? Colpa di Occhiuto e Ryanair: l’ultima figuraccia di Barreca

StrettoWeb

Una volta si diceva “toglietegli il vino“. Oggi tale frase potrebbe essere trasformata in “toglietegli i social“. Nella Maggioranza reggina l’uso smodato dei social network, fra mode del momento e commenti compulsivi, rischia di fare più danni di quelli fatti dalla stessa politica offline, nella vita reale. Franco Barreca, parecchio attivo fra post e commenti su tanti argomenti di cronaca, neanche lo facesse come primo lavoro (è delegato al settore idrico per il Comune, ndr), ha colto l’ennesima occasione per una figuraccia.

Nel tentativo di partecipare al tiro al bersaglio operato dalla sinistra nei confronti del presidente Occhiuto, iniziato dopo l’annuncio delle proprie dimissioni di qualche giorno fa, Barreca ha voluto scagliare anche la sua freccia. Il consigliere ha condiviso il post di Carlo Ranieri, già funzionario del Consiglio Regionale della Calabria, nel quale vengono criticati Occhiuto e Ryanair per il turismo.

“1 agosto 2025, ore 21:06, grazie a Occhiuto e agli aerei che hanno trasportato migliaia di passeggeri, Reggio è invasa da turisti“, si legge a corredo di una foto che vede il Corso Garibaldi praticamente vuoto. E fa già ridere così. Perchè davvero, criticare Occhiuto per il lavoro fatto sul turismo e non riuscire a comprendere, o peggio provare volontariamente a minimizzare, i dati relativi all’impatto di Ryanair sul turismo, è talmente assurdo che può suscitare solo una risata.

Tanti dei suoi stessi follower sui social hanno commentato sottolineando l’assurdità di tale post facendogli notare che è orario di cena; che in tutte le altre ore, di giorno e di notte, c’è molta più gente; che in tanti si spostano in via Marina in estate; che l’incremento turistico viene confermato dai negozianti. Qualcuno ha ‘giustificato’ l’assenza di persone, con ironia, per le troppe presenze al Sunsetland.

Quest’ultimo commento apre uno spazio di riflessione intrigante: i turisti arrivano, lo dicono i numeri, ma come confermato ieri dall’assessore Romeo, molti non prenotato per più sere consecutive. Forse perchè non ritengono abbastanza interessante l’offerta proposta dalla città al punto da decidere di soggiornare per più tempo? Barreca se la sta prendendo, indirettamente, con l’Estate Reggina e Falcomatà? Far restare o far divertire i turisti, non è certo colpa di Occhiuto o di Ryanair.

Dal consigliere solo risposte con attacchi di natura politica a conferma della reale natura del post, mirato solo a screditare il grande lavoro di Occhiuto sul settore turistico. Sembra un po’, com’è che dicono quelli bravi… ah sì, la politica dello “Skibidi Boppy”: “è colpa di Occhiuto, è colpa di Ryanair, perchè… perchè…“, il finale ormai lo conoscete tutti…