Corigliano-Rossano, 3 nuovi Avvisi per il rilancio dei centri storici: in dotazione 2,5 milioni di euro | INFO

Sono stati pubblicati in pre-informazione sul portale Calabria Europa tre nuovi Avvisi relativi alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Corigliano-Rossano, finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma siglato tra la Regione Calabria e il Comune. I tre Avvisi sono rivolti a micro, piccole e medie imprese localizzate nei due centri storici e puntano a promuovere la nascita di nuove attività, il rafforzamento di quelle esistenti, la creazione di lavoro e servizi di prossimità, in un’ottica di rigenerazione economica e sociale del territorio.

Il primo Avviso , con una dotazione di 250.000 euro, è destinato alle imprese già attive e sostiene la realizzazione di un centro commerciale naturale.

, denominato "Le vie dell'artigianato", mette a disposizione 1 milione di euro per incentivare l'avvio di nuove imprese artigiane e per sostenere quelle già esistenti che intendano aprire una nuova sede produttiva nei centri storici.

Il terzo Avviso, anch'esso con una dotazione di 1 milione di euro, si rivolge a imprese diverse da quelle artigiane, con l'obiettivo di favorire nuove aperture o ampliamenti all'interno delle aree storiche della città.

Il calendario

Il calendario delle prossime scadenze è il seguente:

10 settembre: pubblicazione ufficiale degli Avvisi;

10 ottobre: apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande;

30 ottobre: termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande saranno valutate secondo una procedura a sportello, fino a esaurimento delle risorse.

Le parole dell’assessore Varì

“Si tratta di un intervento concreto – dichiara l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Rosario Varì – pensato per accompagnare la rigenerazione dei centri storici attraverso il sostegno alle attività economiche di prossimità. Incentiviamo la presenza di nuove imprese e il rafforzamento di quelle esistenti, contribuendo a rendere più attrattive e vive le aree storiche della città”. Tutti i dettagli sui requisiti, i codici ATECO ammissibili e le modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito della Regione Calabria, nella sezione Calabria Europa https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/.