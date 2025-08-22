Coppa Italia Serie D, Reggina-Vibonese in campo neutro: ufficializzato lo stadio in cui si giocherà

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica che la gara di Coppa Italia tra Reggina-Vibonese, in programma per domenica 31 agosto alle ore 16, sarà disputata presso il campo neutro Comunale “Lo Presti” di Palmi. A breve saranno rese disponibili tutte le informazioni sulla prevendita”. E’ quanto si legge in una nota della Reggina, sul sito ufficiale. Com’è noto, per delle decisioni assunte dagli organi competenti nella scorsa stagione, la squadra amaranto avrebbe dovuto giocare la prima gara stagionale interna fuori dal Granillo. Non sarà la prima di campionato, ma quella di Coppa Italia. Quindi, domenica 31, la prima ufficiale di Coppa Italia si giocherà a Palmi. Di fronte, Reggina e Vibonese.