Coppa Italia Serie D, i risultati: prevale il fattore casa

Si sono giocate le partite del turno preliminare di Coppa Italia Serie D. Spicca, tra tutti, la cinquina della Vigor Lamezia a un ACR Messina pieno zeppo di giovani trovati all’ultimo minuto. Prevale il fattore casa, visti i successi anche di Milazzo e Castrumfavara contro Athletic Palermo e Gela. Unico pari, quello tra Enna e Acireale, deciso poi ai rigori: finisce 5-4 per i granata.
Coppa Italia Serie D, i risultati
Domenica 24 agosto
Ore 16.00
- Vigor Lamezia-Messina 5-0
- Milazzo-Athletic Palermo 3-1
- Enna-Acireale 1-1 (5-4 d.c.r.)
- Castrumfavara-Gela 1-0