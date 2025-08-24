Coppa Italia Serie D, i risultati: prevale il fattore casa

StrettoWeb

Si sono giocate le partite del turno preliminare di Coppa Italia Serie D. Spicca, tra tutti, la cinquina della Vigor Lamezia a un ACR Messina pieno zeppo di giovani trovati all’ultimo minuto. Prevale il fattore casa, visti i successi anche di Milazzo e Castrumfavara contro Athletic Palermo e Gela. Unico pari, quello tra Enna e Acireale, deciso poi ai rigori: finisce 5-4 per i granata.

Coppa Italia Serie D, i risultati

Domenica 24 agosto

Ore 16.00