Coppa Italia Serie C, tutti i risultati e gli accoppiamenti dei Sedicesimi: il tabellone completo

Si è concluso il Primo Turno di Coppa Italia Serie C, quello che precede l’inizio del campionato. Le partecipanti, tutte in campo tra ieri e oggi, a definire il tabellone dei Sedicesimi che si giocherà in ottobre. Di seguito tutti i risultati delle due sere del weekend e gli accoppiamenti definiti.

Sabato 16 agosto

  • Benevento-Guidonia 1-0
  • Campobasso-Casertana 3-0
  • Foggia-Siracusa 2-1
  • Lumezzane-Inter U23 1-2
  • Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0
  • Torres-Livorno 2-1
  • AlbinoLeffe-Pro Vercelli 0-3
  • Arezzo-Bra 2-1
  • Arzignano-Triestina 2-1
  • Giana Erminio-Atalanta U23 1-4
  • Giugliano-Pianese 4-1
  • Pergolettese-Renate 1-1 (1-3 dopo i calci di rigore)
  • Potenza-Cavese 1-0

Domenica 17 agosto

  • Juventus Next Gen-Novara 1-0
  • Latina-Gubbio 1-0
  • Lecco-Ospitaletto 0-1
  • Monopoli-Cosenza 1-0
  • Perugia-Pontedera 0-0 (5-4 dopo i calci di rigore)
  • Picerno-Trapani 1-1 (3-4 dopo i calci di rigore)
  • Ravenna-Cittadella 2-0
  • Virtus Verona-Forlì 2-3
  • Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-1
  • Casarano-Team Altamura 1-0
  • Crotone-Catania 1-0
  • Pineto-Ascoli 2-2 (2-3 d.c.r.)
  • Salernitana-Sorrento 1-1 (3-4 d.c.r.)
  • Carpi-Trento 0-0 (3-0 d.c.r.)

Tabellone Coppa Italia Serie C

Prossimo turno: 16esimi di finale (29 ottobre)

Tutti gli accoppiamenti:

  • Arezzo Torres
  • Atalanta U23-Alcione Milano
  • Forlì-Arzignano
  • Giugliano-Benevento
  • Vicenza-Pro Vercelli
  • Latina-Perugia
  • Monopoli-Potenza
  • Ospitaletto-Inter U23
  • Renate-Juventus U23
  • Rimini-Ravenna
  • Ternana-Campobasso
  • Sambenedettese-Ascoli
  • Carpi-Union Brescia

