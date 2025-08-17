Coppa Italia Serie C, tutti i risultati e gli accoppiamenti dei Sedicesimi: il tabellone completo

StrettoWeb

Si è concluso il Primo Turno di Coppa Italia Serie C, quello che precede l’inizio del campionato. Le partecipanti, tutte in campo tra ieri e oggi, a definire il tabellone dei Sedicesimi che si giocherà in ottobre. Di seguito tutti i risultati delle due sere del weekend e gli accoppiamenti definiti.

Sabato 16 agosto

Benevento-Guidonia 1-0

Campobasso-Casertana 3-0

Foggia-Siracusa 2-1

Lumezzane-Inter U23 1-2

Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0

Torres-Livorno 2-1

AlbinoLeffe-Pro Vercelli 0-3

Arezzo-Bra 2-1

Arzignano-Triestina 2-1

Giana Erminio-Atalanta U23 1-4

Giugliano-Pianese 4-1

Pergolettese-Renate 1-1 (1-3 dopo i calci di rigore)

Potenza-Cavese 1-0

Domenica 17 agosto

Juventus Next Gen-Novara 1-0

Latina-Gubbio 1-0

Lecco-Ospitaletto 0-1

Monopoli-Cosenza 1-0

Perugia-Pontedera 0-0 (5-4 dopo i calci di rigore)

Picerno-Trapani 1-1 (3-4 dopo i calci di rigore)

Ravenna-Cittadella 2-0

Virtus Verona-Forlì 2-3

Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-1

Casarano-Team Altamura 1-0

Crotone-Catania 1-0

Pineto-Ascoli 2-2 (2-3 d.c.r.)

Salernitana-Sorrento 1-1 (3-4 d.c.r.)

Carpi-Trento 0-0 (3-0 d.c.r.)

Tabellone Coppa Italia Serie C

Prossimo turno: 16esimi di finale (29 ottobre)

Tutti gli accoppiamenti: