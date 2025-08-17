Coppa Italia Serie C, tutti i risultati e gli accoppiamenti dei Sedicesimi: il tabellone completo

Si è concluso il Primo Turno di Coppa Italia Serie C, quello che precede l’inizio del campionato. Le partecipanti, tutte in campo tra ieri e oggi, a definire il tabellone dei Sedicesimi che si giocherà in ottobre. Di seguito tutti i risultati delle due sere del weekend e gli accoppiamenti definiti.
Sabato 16 agosto
- Benevento-Guidonia 1-0
- Campobasso-Casertana 3-0
- Foggia-Siracusa 2-1
- Lumezzane-Inter U23 1-2
- Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0
- Torres-Livorno 2-1
- AlbinoLeffe-Pro Vercelli 0-3
- Arezzo-Bra 2-1
- Arzignano-Triestina 2-1
- Giana Erminio-Atalanta U23 1-4
- Giugliano-Pianese 4-1
- Pergolettese-Renate 1-1 (1-3 dopo i calci di rigore)
- Potenza-Cavese 1-0
Domenica 17 agosto
- Juventus Next Gen-Novara 1-0
- Latina-Gubbio 1-0
- Lecco-Ospitaletto 0-1
- Monopoli-Cosenza 1-0
- Perugia-Pontedera 0-0 (5-4 dopo i calci di rigore)
- Picerno-Trapani 1-1 (3-4 dopo i calci di rigore)
- Ravenna-Cittadella 2-0
- Virtus Verona-Forlì 2-3
- Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-1
- Casarano-Team Altamura 1-0
- Crotone-Catania 1-0
- Pineto-Ascoli 2-2 (2-3 d.c.r.)
- Salernitana-Sorrento 1-1 (3-4 d.c.r.)
- Carpi-Trento 0-0 (3-0 d.c.r.)
Tabellone Coppa Italia Serie C
Prossimo turno: 16esimi di finale (29 ottobre)
Tutti gli accoppiamenti:
- Arezzo Torres
- Atalanta U23-Alcione Milano
- Forlì-Arzignano
- Giugliano-Benevento
- Vicenza-Pro Vercelli
- Latina-Perugia
- Monopoli-Potenza
- Ospitaletto-Inter U23
- Renate-Juventus U23
- Rimini-Ravenna
- Ternana-Campobasso
- Sambenedettese-Ascoli
- Carpi-Union Brescia