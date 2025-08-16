Coppa Italia Serie C, il Siracusa paga il caos extra-campo: ko 2-1 contro il Foggia

StrettoWeb

Momento davvero particolare quello che sta vivendo il Siracusa. Particolare in negativo. I siciliani, freschi di promozione in Serie C dopo il testa a testa con la Reggina della passata stagione, sono alle prese con diverse grane nel pre-campionato estivo. Mercato a rilento a causa del discorso fideiussione. Il direttore sportivo Antonello Laneri non ancora operativo. L’allenatore Marco Turati che non è partito insieme alla squadra per la trasferta di Coppa Italia di Serie C in quel di Foggia, presentando un certificato medico.

I tifosi, inutile dirlo, hanno iniziato a mugugnare tanto che il presidente Alessandro Ricci è dovuto intervenire a fare chiarezza con un comunicato. Se la situazione extra-campo non è delle migliori, neanche quella circoscritta al rettangolo verde regala grosse soddisfazioni. Nella prima uscita stagionale, trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, i siciliani sono stati sconfitti per 2-0 dal Foggia. Un gol per tempo: rete di Garofalo al 21′ e di Bevilacqua al 57′. Nel finale il 2-1 firmato da Contini serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Una sconfitta che, seppur conti poco ai fini della stagione che ancora deve iniziare, di certo non migliore il morale di un ambiente già piuttosto frustrato.