Coppa Italia Serie C, Crotone-Catania 1-0: basta una rete di Murano

Due delle favorite del girone C, per il terzo anno di fila, si ritrovano però di nuovo contro, in terza serie, ma per la sfida di Coppa Italia. E’ questo l’esordio ufficiale in stagione per Crotone e Catania, di fronte per il Primo Turno di Coppa Italia Serie C. Allo “Scida”, calabresi e siciliani testano i rispettivi stati di forma in attesa dell’inizio del campionato.
La partita. Il Crotone supera il Catania con una prestazione convincente e si qualifica al Secondo Turno della Coppa Italia: in uno Scida con quasi 5 mila persone, i rossoblù battono gli etnei grazie ad un gol di Murano dopo appena 8 minuti di gioco, bravissimo a schiacciare di testa su invito dalla sinistra di Maggio. Nel Secondo turno gli squali affronteranno in casa il Foggia. Toscano perde invece la sua prima stagionale e dice addio alla competizione che il Catania vinse due anni fa.
Il tabellino
CROTONE: Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (36’st Guerra); Gallo (36’st Sandri), Vinicius; Zunno (36’st Schirò), Murano (13’st Piovanello), Maggio (25’st Stronati); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Leo, Armini, Andreoni, Guerra, Sandri, Vrenna, Marazzotti, Bruno, Schirò. All. Longo
CATANIA: Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola (36’st Raimo), Quaini (16’st Martic), Corbari (1’st Aloi), Donnarumma; Cicerelli, Jimenez (1’st Lunetta); Forte (25’st D’Andrea). A disp. : Bethers, Bottaro, Allegretto, Pieraccini, Ortoli, Giardina. All. Toscano
Arbitro: Striamo di Salerno
Reti: 8’ Murano (Cr)
Ammoniti: Quaini (Ca), Vinicius (Cr), Casasola (Ca), Cargnelutti (Cr), Aloi (Ca)
Spettatori: 4.660