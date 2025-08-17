Coppa Italia Serie C: Cosenza KO a Monopoli, il Trapani sbanca Picerno ai rigori

StrettoWeb

Dopo le varie Catanzaro, Palermo e Siracusa, prima ufficiale della stagione anche per altre calabresi e siciliane, ovvero Cosenza e Trapani, di scena questa sera per il Primo Turno di Coppa Italia Serie C. Calabresi a Monopoli, siciliani a Picerno. Risultati opposti per le due compagini. Il Cosenza, infatti, è sconfitto ed eliminato, mentre il Trapani sbanca Picerno dopo i calci di rigore.

A Monopoli finisce 1-0, nella prima di Buscé e nella prima della stagione dopo la retrocessione in Serie C. In un momento, tra l’altro, di contestazione, anche perenne, con la stampa che ieri ha addirittura boicottato la conferenza della vigilia. Mattatore di oggi in Puglia è Tirelli, che sigla la rete decisiva all’ora di gioco. Poi il risultato cambia più. A Picerno, invece, il Trapani – competitivo anche quest’anno, seppur col deficit della penalizzazione – pareggia all’88’ e poi vince ai rigori. Dopo il vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, con Pugliese, il pari è di Fischnaller, uno dei colpi importanti della sessione estiva. Arrivata la lotteria dal dischetto, granata vittoriosi.