Coppa Italia, Palermo avanti ai rigori: Inzaghi elimina la Cremonese

Con ancora negli occhi lo spettacolo di pubblico (e non solo) offerto nell’amichevole estiva contro il Manchester City, il Palermo di Pippo Inzaghi si presenta alla prima gara ufficiale della stagione. In attesa che inizi il campionato 2025-2026 di Serie B, i rosanero debuttano in Coppa Italia contro la Cremonese, neopromossa in Serie A. Un debutto vincente che aggiunge entusiasmo a una piazza già normalmente calda, ma che con l’arrivo di Pippo Inzaghi ha legittimato le proprie ambizioni con il mirino puntato sulla Serie A.

Per il primo successo ufficiale di ‘SuperPippo’ sulla panchina dei siciliani servono però i calci di rigore. Zero a zero al termine dei regolamentari, si va subito dal dischetto. Non sbaglia nessuno anche se Bardi e su Floriani Mussolini e Audero su Ceccaroni riescono a toccare la sfera, senza però deviarne a sufficienza la traiettoria. Decisivo l’ultimo rigore, quello sbagliato da Johnsen sul quale Bardi mette le mani e consegna ai suoi il pass per i sedicesimi. Il Palermo affronterà la vincente di Udinese-Carrarese.

