Il Console del Regno del Marocco in Calabria alla 10ª edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari, ha partecipato alla decima edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova”, un evento di grande spessore culturale e spirituale che trasforma le strade della città in opere d’arte viventi. Accanto a lui, i Consiglieri Regionali Giacomo Crinò e Giuseppe Mattiani, testimoni di una Calabria che valorizza le eccellenze artistiche e promuove occasioni di dialogo tra i popoli del Mediterraneo.

Il Console Naccari ha espresso il proprio apprezzamento per l’evento, sottolineando come la figura della Madonna, venerata anche nel Corano , sia un potente simbolo di unità tra le religioni e un ponte di pace tra culture diverse. Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Associazione “Amici del Palco” per l’impeccabile organizzazione e al Sindaco di Taurianova, Rocco Biasi, per l’invito e l’accoglienza calorosa. “Eventi come questo – ha dichiarato Naccari – rappresentano l’anima autentica del Mediterraneo: un luogo di scambio, bellezza e fratellanza”.