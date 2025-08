Confindustria Reggio Calabria: Nicola Cuzzocrea nuovo presidente dei Giovani Imprenditori

StrettoWeb

Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria, l’elezione del nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori per il quadriennio 2025-2029. Il testimone è stato raccolto da Nicola Cuzzocrea, dell’azienda O2HP S.r.l., che guiderà ora il gruppo verso un nuovo ciclo di crescita, innovazione e impegno per il territorio. “Sono profondamente grato per la fiducia ricevuta. Ci attende un cammino che affronteremo con determinazione, visione e spirito di squadra. Metteremo al centro l’impresa e il territorio, con l’ambizione di creare nuove opportunità e valorizzare le energie migliori della nostra comunità. Insieme possiamo fare la differenza. Un grazie sincero anche a tutti i presidenti presenti oggi, segno di una comunità unita e pronta a collaborare per il futuro. Un ringraziamento a chi ha guidato fino ad oggi il gruppo”, ha dichiarato Cuzzocrea subito dopo l’elezione.

Nominato anche il nuovo vicepresidente del gruppo, Davide Nucera, amministratore della DVNO S.r.l. Già consigliere regionale dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, porterà la sua esperienza e il suo impegno per rafforzare il ruolo di Confindustria Reggio Calabria a livello regionale e nazionale.

Eletti anche i membri del nuovo Consiglio Direttivo:

Giulia Febert – azienda Febert S.r.l.

– azienda Febert S.r.l. Francesco Gurrì – azienda F.G. Service S.r.l.

– azienda F.G. Service S.r.l. Tito Polimeni – azienda Poli.Com S.r.l.

– azienda Poli.Com S.r.l. Karolina Sangrigoli – azienda Aifitec S.r.l.s.

– azienda Aifitec S.r.l.s. Francesco Tavernese – azienda Medi-Odonto-Center S.r.l.

Il nuovo Direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria sarà composto anche dalla vicepresidente regionale Valentina Mallamaci, di Mallamaci Grandi Impianti, e dai consiglieri regionali di Unindustria Calabria: Emy Presentino (Romanella Drinks) e Roberto Lombardo (Lombardo Serramenti).

Il neo presidente Cuzzocrea ha rivolto un saluto e un ringraziamento speciale al presidente uscente Giuseppe Lombardo e al passato direttivo, al past president Salvo Presentino e al past president regionale e GI Sud Umberto Barreca, figure centrali nel percorso di crescita del gruppo. A ciascuno di loro è stata consegnata una targa commemorativa come segno di riconoscenza per l’impegno, l’attaccamento e il contributo offerto nel corso degli anni.

L’assemblea elettiva ha visto la partecipazione non solo di numerosi associati, ma anche dei presidenti:

Domenico Vecchio – Presidente Confindustria RC

– Presidente Confindustria RC Natale Santacroce – Vicepresidente nazionale Confindustria Giovani

– Vicepresidente nazionale Confindustria Giovani Vincenzo Squillacioti – Presidente Giovani Unindustria Calabria

– Presidente Giovani Unindustria Calabria Angelo Astorino – Presidente Giovani Confindustria KR

– Presidente Giovani Confindustria KR Luca Noto – Presidente Giovani Confindustria CZ

– Presidente Giovani Confindustria CZ Gaetano Portaro – Presidente Giovani Confindustria VV

– Presidente Giovani Confindustria VV Michele Laganà – Presidente ANCE RC

– Presidente ANCE RC Carlo Barberio – Presidente Giovani ANCE Unindustria Calabria

– Presidente Giovani ANCE Unindustria Calabria Nicola Irto – Presidente Giovani ANCE RC

– Presidente Giovani ANCE RC Antonino Tramontana – Presidente Camera di Commercio RC

– Presidente Camera di Commercio RC Fortunato Rizzo – Presidente Piccola Industria Unindustria Calabria

– Presidente Piccola Industria Unindustria Calabria Ferdinando Polito – Presidente Piccola Industria RC

– Presidente Piccola Industria RC Santina Dattola – Presidente Ordine Architetti RC

– Presidente Ordine Architetti RC Nancy Stilo – Coordinatrice regionale di Aiga Calabria

Coordinatrice regionale di Aiga Calabria Paolo De Stefano – Presidente Giovani Confcommercio RC

– Presidente Giovani Confcommercio RC Francesco Foti – Presidente Ordine Ingegneri RC

– Presidente Ordine Ingegneri RC Francesco Fragomeni – Presidente Giovani Confartigianato RC

– Presidente Giovani Confartigianato RC Paola Morabito – Rotaract Zona Enotria RC

Il gruppo si prepara ora ad affrontare un nuovo quadriennio con rinnovato spirito di collaborazione, per promuovere la crescita, l’innovazione e il benessere del territorio, puntando a un futuro sempre più competitivo e sostenibile per le imprese calabresi.