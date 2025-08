Concorso dei Madonnari di Taurianova, Troia: “ponti simbolo di pace. Qui artisti da tutto il mondo” | VIDEO

StrettoWeb

Tutto pronto a Taurianova per la decima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova. Un grande appuntamento che unisce fede e tradizione, arte e cultura in provincia di Reggio Calabria. In città sono attesi, nelle giornate dal 2 al 5 agosto, ben 50 artisti provenienti dall’Italia e non solo. Ci saranno madonnari da: Guatemala, Messico, Inghilterra, Germania, Moldavia, Romania e non solo.

Intervistato da Graziano per StrettoWeb, il maestro Gennaro Troia ha svelato i dettagli dell’edizione 2025 del Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova.