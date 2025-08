Concorso Madonnari Taurianova, Carioti: “alta qualità, evento unico in Italia” | VIDEO

StrettoWeb

Dal 2 al 5 agosto, Taurianova si veste d’arte. La cittadina in provincia di Reggio Calabria ospita, infatti, il famoso e apprezzato Concorso Internazionale dei Madonnari, arrivato quest’anno alla sua decima edizione. Un grande appuntamento che unisce fede e tradizione, arte e cultura. Arrivati in città 50 artisti provenienti dall’Italia e da diverse parti del mondo quali: Guatemala, Messico, Inghilterra, Germania, Moldavia, Romania e non solo.

Graziano Tomarchio, presente a Taurianova per StrettoWeb, ha intervistato il presidente dell’associazione “Amici del Palco”, l’architetto Giacomo Carioti, uno dei promotori dell’iniziativa, che ha raccontato la grande emozione nel vivere il Concorso Internazionale dei Madonnari fra tradizione, arte e fede. Un evento fortemente supportato dalla Regione Calabria, come sottolinea l’on. Giacomo Crinò: “si inserisce nel solco di un grande progetto, lanciato insieme al presidente Occhiuto, per rivendicare una Calabria Straordinaria e narrare la storia di una regione differente dalle narrazioni standardizzate e piene di luoghi comuni del passato“.