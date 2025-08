Emozioni fra le onde, conclusa la Traversata dello Stretto 2025: i vincitori | FOTO

StrettoWeb

Emozioni fra le onde in uno scenario da favola, quello dello Stretto di Messina, con le sue condizioni di gara uniche fra vento, correnti e temperature che cambiano. La Traversata dello Stretto 2025, arrivata alla 61ª edizione. Una manifestazione diventata storica e che attira sempre più atleti pronti a misurarsi con le difficoltà delle acque dello Stretto in una vera e propria grande classica del nuoto di fondo.

Il vincitore della gara maschile è stato Pasquale Giordano, capace di battere al photofinish Giuseppe Ilario delle Fiamme Oro (vincitore del premio Telepass) in un finale combattutissimo all’ultima bracciata. Terzo gradino del podio per Vincenzo Caso. Il podio assoluto femminile è così composto: trionfo per Linda Caponi davanti a Silvia Ciccarella ed Emma Micheletti.

