Concerto dei The Kolors a Messina, ecco il piano di Atm

L’amata band dei The Kolors sta per arrivare all’Arena di Capo Peloro. In occasione del concerto, che si svolgerà venerdì 22 agosto, nell’ambito del cartellone estivo “E-state Messina 2025”, Atm potenzierà il servizio. L’Azienda Trasporti rafforzerà in particolare la Linea 1 (Shuttle 100), che garantisce collegamenti da Giampilieri a Torre Faro e transita nelle vicinanze dei principali parcheggi di interscambio, dislocati in tutta la città. Gli utenti potranno dunque raggiungere Capo Peloro affidandosi al servizio di trasporto pubblico locale e lasciando la propria auto a casa o in uno dei tanti parcheggi cittadini.
ATM ricorda che lungo il percorso dello Shuttle o comunque nelle sue vicinanze, si trovano i seguenti parcheggi:
• Santa Margherita
• Parcheggio ZIR
• Parcheggio Villa Dante
• Parcheggio Viale Europa
• Parcheggio La Farina
• Parcheggio Cavallotti
• Parcheggio Cavalcavia Piastra
• Parcheggio Ex Gasometro
• Parcheggio Annunziata.