Comune e Reggina: il filo sottile tra politica, eventi e silenzi

La diretta c’è stata, ma ora non c’è più. Una trasmissione “fuggita” dai canali social ufficiali della Reggina 1914, durante un evento istituzionale del Sunsetland promosso dal Comune. Poi sparita, come se non fosse mai esistita. Un errore? Un caso? O forse il segnale involontario di un legame più stretto — e meno dichiarato — tra la società sportiva e l’amministrazione Falcomatà?

La coincidenza è quantomeno sospetta: Sunsetland, festival criticato da stampa e opposizione per i costi e la scarsa partecipazione, in cerca di rilancio. La Reggina, contestata dai tifosi e sotto pressione per una gestione sportiva stagnante. E il Comune, nel mezzo, che prova a fare da garante… ma finisce sempre più spesso per trovarsi a tavola con chi dovrebbe vigilare.