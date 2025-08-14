Compleanno calabrese per Ron: concerto a Mesoraca, torta e “tanti auguri a te” dal pubblico

StrettoWeb

Compleanno calabrese per Ron, festeggiato ieri sera in Calabria sul palco di Mesoraca (Kr), in occasione del concerto voluto dal Sindaco Annibale Parisi tra gli Eventi estivi di promozione del territorio, nel quadro delle esclusive di Fatti di Musica, il Festival del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna. A festeggiarlo a fine concerto insieme al sindaco, davanti a migliaia di cittadini e turisti festanti, il parroco don Antonio Arcuri e il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Ferrazzo.

Allo storico cantautore nato a Dorno in provincia di Pavia il 13 agosto del 1953 sono stati consegnati dallo stesso sindaco un dipinto del pittore Armando Cistaro e da Pegna una creazione dell’orafo crotonese Gerardo Sacco. Non sono mancati la torta con la candelina d’obbligo e l’immancabile “Tanti auguri a te” intonato dal coro delle migliaia di presenti. Ron, visibilmente emozionato, ha ringraziato per l’affetto, l’accoglienza e l’entusiasmo con cui è stato accompagnato per tutto il concerto, durante il quale ha eseguito con la sua band tutti i suoi intramontabili successi, intervallati da aneddoti e ricordi.

Su invito del sindaco ha anche promesso di tornare in vacanza per visitare il Santuario dell’Ecce Homo e il Convento. Stasera si replica a Pallagorio