Comitato Ponte Subito: “entusiasmo Cipess, Salvini e Meloni nella storia”

“L’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess segna il punto di non ritorno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto: accogliamo con grande entusiasmo questa notizia nell’aria da tempo grazie all’azione politica del ministro Salvini e del premier Meloni a cui vanno i più grandi apprezzamenti per questo traguardo storico“. Lo afferma, in una nota, il Comitato Ponte Subito, dopo l’ok del CIPESS al progetto dell’opera.

“Adesso i lavori potranno iniziare secondo le norme previste dallo Stato – procede il Comitato che da decenni si batte per la realizzazione della grande opera – e questo farà sì che si possa finalmente concretizzare un sogno atteso per oltre mezzo secolo da milioni di calabresi e siciliani desiderosi di un futuro di sviluppo, benessere e ricchezza. Siamo certi che il governo Meloni e il ministro Salvini continueranno a battersi senza indugio per questo obiettivo straordinario, nonostante i continui ostacoli politici e giudiziari posti da chi invece ha visioni differenti ed evidentemente vorrebbe un meridione sempre povero, arretrato e sottosviluppato. Oggi è una giornata storica in cui viene confermata la bontà del lavoro di questo esecutivo che in poco più di due anni ha bruciato tutte le tappe e raggiunto un punto mai visto prima nell’iter realizzativo del ponte. Avanti così!“.