Colelli (San Roberto), grande successo e partecipazione per la Sagra della Pasta | VIDEO

In una piccola frazione di un piccolo paese dell’entroterra reggino, composto da circa 150 abitanti, un evento di comunità è riuscito a portare circa 1.500 persone. Stiamo parlando della Sagra della Pasta a Colelli, frazione di San Roberto, arrivata alla sua terza edizione. Grande entusiasmo e partecipazione all’evento, in cui è stato proposto un piatto ricco con antipasto, diversi primi, un secondo, frutta e dolce.

Nello specifico: olive, salumi, formaggi come antipasto. Tra i primi i cavatielli fagioli e salsiccia, le foglie di ulivo all’amatriciana e i maccheroncini al ragù. Secondo piatto la peperonata, poi anguria e le piparelle al dolce. Vino o acqua a scelta per la bevanda. “Prodotti di massima qualità. Siamo una grande famiglia. Ringrazio chi mi sta dando una mano”, hanno affermato gli organizzatori nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.