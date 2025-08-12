Cittanova, il futuro del calcio resta un rebus: “solo pochi intimi all’assemblea, gli altri a criticare. Iscrizione al sindaco, poi…”

StrettoWeb

“Il gruppo di persone che ha iscritto la squadra al campionato, mettendo passione, cuore e risorse economiche proprie – sostenuto anche da diversi contributi – ha tentato in ogni modo di salvare il calcio a Cittanova. Lo abbiamo fatto senza interessi personali, solo per amore di questi colori e della nostra comunità. Abbiamo convocato un’assemblea pubblica, aperta a tutti, per condividere idee e soluzioni. Ci aspettavamo una piazza piena, invece abbiamo trovato soltanto pochi intimi. È facile parlare, giudicare e criticare da lontano; molto più difficile è rimboccarsi le maniche e mettere tempo, energia e denaro per un obiettivo comune”. Comincia così una nota pubblicata sui canali ufficiali social del Cittanova Calcio.

“La squadra non è di nostra proprietà”

“Come abbiamo sempre ribadito, la squadra non è di nostra proprietà. Abbiamo tentato di coinvolgere più persone per comporre una società con un organigramma chiaro e trasparente, ma il progetto non è stato possibile portarlo avanti a causa di diverse problematiche che preferiamo non elencare per non intaccare l’intelligenza e la dignità di alcuni personaggi. Pertanto, il nostro compito si è limitato esclusivamente all’iscrizione della squadra al campionato.

Tale iscrizione verrà consegnata al Sindaco e, come da prassi, ai precedenti dirigenti, certi che sapranno individuare le migliori soluzioni per il futuro del calcio a Cittanova. A chi ha sostenuto con fatti e non solo con parole, va il nostro sincero ringraziamento. A chi ha preferito limitarsi alle critiche, ricordiamo che il calcio non si mantiene con i commenti, ma con l’impegno concreto. Il nostro augurio è che il Cittanova Calcio possa continuare a vivere e regalare emozioni, perché il destino di questa squadra è – e sarà sempre – nelle mani di chi ha il coraggio di agire”.