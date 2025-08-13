Cittanova, Fedez al pubblico: “mantenete viva la Festa dello Stocco, a fanc*** tutto il resto” | VIDEO

StrettoWeb

La XXIV Festa Nazionale dello Stocco è stata un successo straordinario. Per numeri, partecipazione, contenuti. Una serata magnifica, vissuta nel segno della bellezza che diventa pagina di storia condivisa. Decine di migliaia di persone hanno preso parte ad un evento capace di coinvolgere ed emozionare, confermando la forza di un progetto che da oltre vent’anni vede Cittanova al centro dell’estate calabrese.

Il colpo d’occhio è stato davvero incredibile: viale Campanella gremito, così come l’intero paese. A brillare, ancora una volta, il celebre binomio vincente che ha reso la manifestazione cittanovese un punto di riferimento in tutto il Paese. Enogastronomia d’eccellenza e grande musica italiana. La celebre Sagra ha fatto registrare numeri da record: piatti prelibati e apprezzati, gustati fino ad ora tarda sotto le stelle di un ristorante che non ha pari in Calabria.

Fedez: “mantenete viva la Festa dello Stocco”

Pubblico in fibrillazione, poi, per l’attesissimo spettacolo di Fedez: un altro grande artista che ha lasciato la firma sul percorso artistico della Festa. Un evento nell’evento, destinato a rimanere nella memoria di molti.

A fare la differenza, anche quest’anno, l’organizzazione impeccabile che ha riguardato ogni aspetto della Festa Nazionale dello Stocco. Un meccanismo ben rodato, che ha visto impegnate decine tra volontari e collaboratori.

Sia nell’area dell’evento, sia nel resto del paese, l’accoglienza e la gestione del pubblico sono state curate con professionalità e in ogni dettaglio. Straordinario anche il contributo delle Forze dell’Ordine e del servizio di sicurezza nel suo complesso.

Fedez ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico con i suoi successi più famosi e a fine live ha voluto prendere brevemente la parola. “Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi qua alla Festa dello Stocco, come se fosse un disonore, una cosa brutta. Ecco, vi dico una cosa: andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito d’appartenenza. Tutto il resto lo mandate a fare in culo. Fatevi un applauso ragazzi, grazie mille”

La soddisfazione della Pro Loco Cittanova

La XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova del presidente Pino Gentile in collaborazione con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino. La kermesse è stata patrocinata e sostenuta anche dal Comune di Cittanova, dalla Regione Calabria, dal Consiglio regionale della Calabria, da Calabria Straordinaria e dal consorzio Tørrfisk fra Lofoten IGP. Significativo anche il supporto concreto di tanti imprenditori, commercianti e cittadini cittanovesi che, con amore per il paese, hanno sposato il progetto.

Anche per il 2025 il tratto distintivo della Festa Nazionale dello Stocco è la qualità: nella proposta ricreativa, sociale e culturale, nell’organizzazione, nell’accoglienza.

“Abbiamo vissuto un’esperienza intensa e coinvolgente – ha affermato il Presidente Pro Loco Pino Gentile – nel solco di un impegno concreto e appassionato che prosegue da un quarto di secolo al servizio del territorio. Riceviamo riconoscimenti e premi in ogni angolo del Paese per il nostro progetto dedicato a Cittanova, alla Calabria e alle eccellenze di un territorio tra i più incredibili del Sud Italia. L’ultimo da parte dell’Epli presso il Senato della Repubblica. Anche quest’anno, grazie al concerto di Fedez e al ricco programma di attività previste, la Festa si è trasformata in una straordinaria cartolina positiva per Cittanova. Siamo orgogliosi di questo e abbiamo lavorato, con tale consapevolezza, affinché la XXIV edizione della manifestazione rimanesse nella storia.

Un grazie a quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento. Un grazie allo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino, vero motore di questa Festa. Un grazie ai partner istituzionali, agli sponsor, al Comune di Cittanova per il supporto qualificato e costante. Un grazie alle Forze dell’Odine per il lavoro prezioso svolto, a partire dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato. Un grazie al servizio di sicurezza, alla ProCiv, all’Associazione Carabinieri, ai collaboratori che hanno consentito la riuscita della Sagra e dell’accoglienza. È stata una Festa magnifica e di qualità. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro“.

Soddisfazione è stata espressa anche da Francesco D’Agostino, patron dell’Azienda Stocco&Stocco. “Abbiamo vissuto una serata speciale – ha affermato – raccogliendo un successo che ci ripaga dei tanti sacrifici fatti. Vedere Cittanova gremita e viva è un motivo d’orgoglio. Ancora una volta, la Festa Nazionale dello Stocco si è rivelata una cartolina straordinaria della Calabria da spedire in ogni parte del mondo. Un grazie a quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento. E un grazie, soprattutto, alle decine di migliaia di persone che hanno scelto ancora una volta Cittanova per vivere un pezzo d’estate nel segno della cultura e del divertimento“.