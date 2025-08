Artigiano in Fiera 2025: presente la Città Metropolitana di Reggio Calabria

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività finalizzate allo sviluppo economico, alla promozione del turismo, alla valorizzazione dell’immagine del territorio, intende proseguire nella direzione del sostegno alle imprese con iniziative rivolte al comparto produttivo del settore agroalimentare, ha pubblicato l’Avviso esplorativo per la partecipazione alla manifestazione fieristica ‘Artigiano in fiera 2025’, che si terrà a Milano dal 6 al 14 dicembre 2025. L’avviso è rivolto alle aziende del territorio reggino.

L’Artigiano in Fiera è l’evento in cui le aziende possono promuovere e vendere i propri prodotti al grande pubblico. La manifestazione è il luogo ideale in cui gli artigiani di tutto il Mondo possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio. La Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà ad acquisire un’area collettiva che possa ospitare tra 28 e 32 postazioni in cui ogni azienda avrà a disposizione uno spazio espositivo allestito.

La partecipazione all’evento avverrà in collaborazione con il dipartimento Sviluppo economico della Regione Calabria con cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria, condividerà l’area espositiva, dove tutti gli espositori presenti, avranno un uguale spazio allestito e completo di grafiche identificative. La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita modulistica allegata all’Avviso, dovrà pervenire entro il giorno 15 settembre 2025 esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo [email protected]