Cirò Marina, Serie A Beach Soccer: l’8 agosto le semifinali | PROGRAMMA

Cuore, sabbia e spettacolo: a Cirò Marina i Quarti di Finale della Serie A Q8 Beach Soccer hanno esaltato le qualità dello sport più popolare dell’estate. Alla “Puntocuore” Arena le otto squadre più forti d’Italia hanno dato spettacolo. Dalle quattro sfide sono emerse le squadre che si giocheranno le semifinali domani venerdì 8 Agosto: alle 19.00 Napoli-Lenergy Pisa e alle 20.30 Farmaè Viareggio-Domusbet.tv Catania in diretta su SkySport.

Viareggio ha battuto per 7-3 l’Happy Car Samb ed è tornato tra le prime quattro d’Italia dopo solo un anno di pausa. E’ la decima semifinale nella storia dei bianconeri iniziata nel lontano 2010. Stesso discorso per il Napoli, 7-2 sul We BS Catania. I partenopei per la terza volta negli ultimi quattro anni superano i Quarti. Lenergy Pisa è uscito alla distanza con il Cagliari (7-1) allungando a cinque il filotto di partecipazioni consecutive alle semifinali. Domusbet.tv Catania non sbaglia con il Naxos, superato per 8-2, e per il terzo anno di fila entra nelle migliori quattro d’Italia. Gli etnei continuano a collezionare record su record. In tredici occasioni Catania è arrivato almeno alle semifinali Scudetto.

Le sfide per i posti di rincalzo alle 16.15 e 17.30 Happy Car Samb-Naxos e We Catania-Cagliari.

Sabato 9 Agosto le Finali iniziano alle 10.30 e dopo una pausa tutta una tirata mozzafiato dalle 17.15 fino alle 20.30, calcio d’inizio della finale trasmessa in diretta su SkySport.

Farmaè Viareggio ha battuto per 7-3 l’Happy Car Sambenedettese tornando in semifinale dopo solo un anno di pausa. E’ la decima semifinale nella storia dei bianconeri iniziata nel lontano 2010. Per il quinto anno consecutivo la Samb non riesce a superare i quarti. La 30^ sfida tra le due big del circuito ufficiale se l’è presa quindi Viareggio che ha pareggiato il computo dei precedenti ora in completa parità con la Samb (15 per ciascuno). I bianconeri hanno ripetuto il successo nel quarto del 2023, portando a cinque le esultanze negli ultimi sette scontri diretti con la Samb.

Venerdì 8 Agosto

Semifinali – 5/8 posto

5) ore 16.15 Happy Car Sambenedettese-Naxos

6) ore 17.30 We BS Catania-Cagliari

Semifinali 1/4 posto

7) ore 19.00 Napoli-Lenergy Pisa

8) ore 20.30 Farmaè Viareggio-Domusbet.tv Catania

Finali – Sabato 9 Agosto

7/8^ posto – ore 10.30 perdente 5-perdente 6

5/6^ posto – ore 17.00 vincente 5-vincente 6

3/4^ posto – ore 18.15 perdente 7-perdente 8

1/2^ posto – ore 20.30 vincente 8-vincente7

Le partite dei Quarti di Finale

FARMAE’ VIAREGGIO-HAPPY CAR SAMBENEDETTESE 7-3

Partita tiratissima con Viareggio nel ruolo di lepre e Samb in quello di inseguitore. Per tutto il match i bianconeri hanno tenuto una distanza di vantaggio sulla Samb tranne in una manciata di minuti del primo tempo. Nell’ultima frazione Viareggio ha compiuto tre passi in avanti lasciando dietro di sé il club di mister Di Lorenzo. Protagonisti nel Viareggio i giocatori meno attesi, Eudin e Sassari autori di due doppiette belle e importanti (cinque gol ciascuno in Campionato). Puntuale la firma di Bruno Xavier (undici gol finora) e del nazionale azzurro Remedi (sesto centro in questa competizione). Il giovane Matteo Santini ha sigillato la sua stagione fenomenale con il nono gol in Campionato. Alla Samb non sono bastati l’undicesimo e l’ottavo centro di Gori e Bokinha. E’ stato il festival del gol dell’ex, Eudin da una parte, Gori e Bokinha dall’altra.

NAPOLI-WE BS CATANIA 7-2

Dopo la semifinale di Coppa Italia il Napoli si ripete con Catania in un’altra sfida importante. E’ l’undicesima vittoria dei partenopei nei dodici scontri diretti con gli etnei. Napoli torna tra le prime quattro d’Italia dopo solo un anno di assenza. Per i partenopei è la terza semifinale nelle ultime quattro stagioni. Catania non è riuscito a ripetere l’impresa del 2024. Napoli ha indirizzato subito la gara portandosi sul 5-1 nella prima metà della sfida. Tre gol dei gemelli portoghesi Martins con Leo che ha raggiunto quota nove in Campionato. Settimo centro per il nazionale azzurro Alla, undicesimo per il brasiliano Antonio che sta marchiando a fuoco la stagione del Napoli. Immancabile il sigillo del capitano Moxedano. Prima gioia in assoluto per Alessandro Perotti. Nel Catania segno Zurlo e Duarte. Per il nazionale azzurro è il classico gol dell’ex, il sedicesimo in Campionato.

LENERGY PISA-CAGLIARI 7-1

Partita equilibrata per la prima metà poi una serie di episodi hanno indirizzato il match verso Pisa che nel terzo tempo ha dilagato. Al Cagliari, al primo anno nella Poule Scudetto, non è riuscito il colpaccio. Per il Pisa, ormai una realtà importante del circuito, è la quinta semifinale consecutiva. Tripletta del brasiliano Hulk arrivato a quota 23 in Campionato, sempre più capocannoniere della Serie A. Bertacca ha segnato la sua prima rete in questa competizione in cui ha giocato poco. Una firma anche per lo spagnolo Ardil (quarta in A) e per il neo azzurro Remedi. Puntuale il sigillo di Datinha, il settimo in questa Serie A per il brasiliano. Nel Cagliari da annotare la decima rete in Campionato dello svizzero Hodel.

DOMUSBET.TV CATANIA-NAXOS 8-2

Catania non ha sbagliato nulla con Naxos. Si è fatta sentire la maggior esperienza degli etnei nel giocare le Final Eight rispetto a Naxos, neopromossa dalla Poule Promozione, alla prima volta assoluta tra le prime otto d’Italia. Con questo risultato Catania centra le semifinali Scudetto per la tredicesima volta nella storia del beach soccer, la terza consecutiva. In una sola gara Giordani (tripletta) ha fatto più gol rispetto al resto della stagione. A segno anche il brasiliano Alisson (nove in A), Fred e De Nisi che in questa stagione hanno avuto meno spazio. Primo gol in Campionato per Shalabi, quarto per Joao.