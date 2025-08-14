Cirò Marina: gadget contraffatti al concerto di Nino D’Angelo, donna multata

StrettoWeb

Vendeva gadget contraffatti di Nino D’Angelo nei pressi dell’area concerto: una donna è stata sanzionata dalla Polizia Locale di Cirò Marina nell’ambito di un’operazione di contrasto al commercio abusivo. Gli agenti hanno individuato la donna mentre vendeva sciarpe non autorizzate, assistita da due persone in corso di identificazione. Priva di documentazione sulla provenienza della merce, la donna è stata sanzionata con una multa amministrativa di 5.164 euro e i gadget sono stati sequestrati.

Il sindaco Sergio Ferrari ha espresso apprezzamento per l’operato della Polizia locale, sottolineando l’efficacia del recente potenziamento dell’organico.